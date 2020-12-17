Разбойники с ножом напали на 91-летнюю ветерана труда и ее дочь-инвалида в Тольятти

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По версии следствия, молодые люди совершили разбойное нападение с незаконным проникновением в квартиру, в которой проживали 91-летняя пенсионерка – ветеран труда, дитя войны и ее дочь 67-летняя дочь-инвалид, прикованная к кровати.

Преступники причинили женщинам ножевые ранения в область грудной клетки и туловища, похитили денежные средства более 100 тыс. рублей, сотовый телефон и планшет.

Потерпевшим в настоящее время оказывается помощь в медицинском учреждении.

Судом Центрального районного г. Тольятти в отношении подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Судебное решение в законную силу не вступило.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены надзорным органом на контроль, сообщает облпрокуратура.