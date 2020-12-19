Безработный хотел уехать на краденом авто в Самару, но не успел

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В Хворостянском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля.

В полицию обратилась жительница села Романовка Хворостянского района с заявлением о пропаже из гаража принадлежащей ей автомашины марки ВАЗ 21053. Прибывшая по адресу следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила потерпевшую и возможных очевидцев произошедшего.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что преступлению может быть причастен ранее не судимый безработный житель Хворостянского района 1979 года рождения, который намеревался выехать в Самару. Вскоре выяснилось, что угнанная машина находится на одной из улиц областного центра.

Выехавшие по установленному адресу сотрудники обнаружили автомобиль, в кратчайшие сроки задержали подозреваемого и доставили в Отделение МВД России по Хворостянскому району для дальнейшего разбирательства. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.