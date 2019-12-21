В Тольятти застолье закончилось грабежом
21 декабря 2019 11:37
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Двое тольяттинцев были задержаны сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 23 У МВД России по г. Тольятти по подозрению в совершении грабежа. После проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции отпустили подозреваемых под подписку о невыезде.
Накануне эти мужчины распивали спиртное, в ходе застолья между ними возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. В результате 35-летний мужчина, ранее судимый за кражу и грабеж, с применением насилия не опасного для жизни и здоровья, открыто похитил у приятеля имущество на общую сумму 5500 рублей, причинив последнему физический вред и материальный ущерб.
На следующий день после застолья, потерпевший мужчина 1985 года рождения сообщил в дежурную часть о происшествии. Сотрудники уголовного розыска установили возможные места пребывания подозреваемого и задержали его. Похищенный телефон был найден в личных вещах задержанного. Похищенные деньги он частично потратил на личные нужды. Оставшиеся деньги и телефон были возвращены владельцу.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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