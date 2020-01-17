Я нашел ошибку
Главные новости: 
Волга у Сызрани начала вскрываться из-за аномального тепла
Волга у Сызрани начала вскрываться из-за аномального тепла
Задержанный напал на полицейского в Сызрани
Задержанный напал на полицейского в Сызрани
В Самарской области январское потепление побило рекорд 1955 года
В Самарской области январское потепление побило рекорд 1955 года
В крещенскую ночь в Самаре работа общественного транспорта будет усилена Будет продлена работа ряда автобусных маршрутов.
В крещенскую ночь в Самаре работа общественного транспорта будет усилена
В Тольятти иностранцу не удалось дать взятку полицейскому Теперь взяткодателю грозит большой срок.
В Тольятти иностранцу не удалось дать взятку полицейскому
Внимание: временное изменение схемы движения в центре Самары
Внимание: временное изменение схемы движения в центре Самары
Собственников аварийных домов в Самаре, планируемых к расселению в 2020 году, приглашают в Департамент управления имуществом
Собственников аварийных домов в Самаре, планируемых к расселению в 2020 году, приглашают в Департамент управления имуществом
Камеры борются с граффити в Самаре
Камеры борются с граффити в Самаре
сегодня  Пятница, 17 января, 13:04
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/01:
USD 61.57
0.14
EUR 68.66
0.29
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Тольятти иностранцу не удалось дать взятку полицейскому

17 января 2020 12:27
51
В Тольятти иностранцу не удалось дать взятку полицейскому Теперь взяткодателю грозит большой срок.
Теперь взяткодателю грозит большой срок.

Житель одной из соседних республик 1987 года рождения предложил сотруднику полиции  12 тысяч рублей за не составление административного протокола за нарушение режима пребывания.».

Инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по г.Тольятти предупредил подозреваемого, что дача взятки сотруднику органов внутренних дел - преступление. Подозреваемый был задержан на месте происшествия сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г.Тольятти.

По материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Фото pixabay.com

 


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
16 января 2020  20:31
Лайнер, следовавший из поселка Сабетта на Ямале в Москву экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу.
СК начал проверку из-за экстренной посадки SSJ100 в Домодедово
Лайнер, следовавший из поселка Сабетта на Ямале в Москву экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу.  Закон
286
16 января 2020  16:32
"Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения".
Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки
"Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения".  Закон
295
16 января 2020  15:06
Авторитет Александр Болькин состоит на оперучетах с начала 2000-х, но судимость получил впервые.
Нефтеврезчик Карло получил условный срок за попытку хищения из трубопровода
Авторитет Александр Болькин состоит на оперучетах с начала 2000-х, но судимость получил впервые.  Закон
311
15 января 2020  23:55
За время судебных тяжб участницы поменяли дислокацию: одна переехала из СИЗО в колонию, другая, наоборот, вышла на свободу.
Две чапаевские наркодилерши делят доставшийся им в наследство дом
За время судебных тяжб участницы поменяли дислокацию: одна переехала из СИЗО в колонию, другая, наоборот, вышла на свободу.  Закон
302
15 января 2020  23:38
Машина сломалась, когда мужчина вез свою жену в роддом.
Водитель из Забайкальска смог отсудить деньги у АЗС за машину, сломанную из-за некачественного бензина
Машина сломалась, когда мужчина вез свою жену в роддом.  Закон
305
15 января 2020  18:44
Из-за серьёзного ранения одного из братьев долгое время не могли допросить, чтобы восстановить реальную картину трагедии.
Следователи выяснили, кто из сыновей хоккеиста Соколова убил родную мать
Из-за серьёзного ранения одного из братьев долгое время не могли допросить, чтобы восстановить реальную картину трагедии.  Закон
344
15 января 2020  10:46
За торговлю алкоголем без лицензии житель Самарской области заплатил штраф в 100 тысяч рублей
За торговлю алкоголем без лицензии житель Самарской области заплатил штраф в 100 тысяч рублей
Приставы не хотели выпускать его из России. Закон
202
Весь список
Происшествия
17 января 2020  12:57
Задержанный напал на полицейского в Сызрани
Задержанный напал на полицейского в Сызрани
Прямо в опорном пункте он избил сотрудника правоохранительных органов.  Происшествия
2
17 января 2020  11:35
Смертельное ДТП в Самарской области: машина врезалась в столб, погибли двое
Смертельное ДТП в Самарской области: машина врезалась в столб, погибли двое
В настоящий момент сотрудники полиции работают на месте ДТП.  Происшествия
109
17 января 2020  10:49
Житель Ставропольского района незаконно ловил рыбу сетями
Житель Ставропольского района незаконно ловил рыбу сетями
В багажнике автомобиля обнаружены 79 штук улова. Происшествия
94
Весь список
Криминал
17 января 2020  12:27
В Тольятти иностранцу не удалось дать взятку полицейскому Теперь взяткодателю грозит большой срок.
В Тольятти иностранцу не удалось дать взятку полицейскому
Теперь взяткодателю грозит большой срок. Криминал
48
16 января 2020  11:01
Самарчанка обокрала аптеку
Самарчанка обокрала аптеку
  Ее задержали в Тольятти. Криминал
181
16 января 2020  09:54
Житель Чапаевска ударил ножом гражданскую жену ножом и закрыл в квартире, женщина погибла За это он на 6 с половиной лет отправится в колонию.
Житель Чапаевска ударил ножом гражданскую жену ножом и закрыл в квартире, женщина погибла
За это он на 6 с половиной лет отправится в колонию. Криминал
179
Весь список

Видео
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1525
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
526
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1385
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1147
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
738
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1659
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
764
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1196
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1297
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1524
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2613
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3167
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдут мероприятия, посвящённые памяти святого нашего времени преподобного Гавриила Самтаврийского (Ургебадзе)
Самарская областная научная библиотека приглашает на необычную экскурсию
В СК «Маяк» состоится первенство Самарской области по фигурному катанию
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные