В Тольятти иностранцу не удалось дать взятку полицейскому

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Житель одной из соседних республик 1987 года рождения предложил сотруднику полиции 12 тысяч рублей за не составление административного протокола за нарушение режима пребывания.».Инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по г.Тольятти предупредил подозреваемого, что дача взятки сотруднику органов внутренних дел - преступление. Подозреваемый был задержан на месте происшествия сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г.Тольятти.По материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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