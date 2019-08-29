В Кинеле женщину ограбили, когда она возвращалась с работы

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В полицию Кинеля поступило сообщение от 44 – летней местной жительницы. Женщина пояснила, что когда она возвращалась с работы домой, на неё напал неизвестный, сорвал сумку, в которой находились сотовый телефон, денежные средства, банковские карты и документы, удостоверяющие личность. После чего преступник скрылся в неизвестном направлении. Заявительница оценила ущерб в 5 600 рублей. По данному факту в МО МВД России «Кинельский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Грабёж».В результате оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый в совершении преступления был задержан по месту жительства. Сотрудниками органов внутренних дел было установлено, что 29-летний злоумышленник не имеет постоянного источника дохода и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Задержанный - житель г. Кинель 1990 года рождения вину свою полностью признал и пояснил, что сотовый телефон продал случайному знакомому, а деньги потратил на собственные нужды. В настоящее время злоумышленник арестован. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает облМВД.