К длительным срокам лишения свободы приговорены похитители детей в Самарской области
19 августа 2019 12:45
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Приволжский окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении семи лиц.
Судом установлено, что 34-летний заключенный, отбывающий наказание в исправительной колонии, создал организованную преступную группу для совершения похищений детей с целью получения выкупа.
В состав организованной группы он вовлек свою знакомую – 26-летнюю ранее судимую жительницу г. Тольятти. Для совершения преступлений сообщниками привлекались иные лица, полностью не посвященные в их преступные деяния.
В период своего существования с декабря 2017 года по январь 2018 года организованной преступной группой были совершены покушение на похищение 1,5-летнего ребенка в г. Тольятти и похищение 4-летнего мальчика в г. Кинеле в вымогательством 2 млн рублей за его освобождение.
Помимо этого, двое из соучастников обвинялись в хищении в феврале 2017 года боеприпасов – 10 ручных осколочных гранат и запалов во время прохождения срочной военной службы в д. Городки Коломенского района Московской области с последующим их хранением в г. Балашиха Московской области.
Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимых виновными и назначил организатору преступной группы наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Его сообщница приговорена к 13 годам колонии общего режима. Остальные соучастники получили от 8 до 3 лет лишения свободы с отбыванием в колониях общего и строгого режимов, сообщает облпрокуратура.
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