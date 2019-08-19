Житель Похвистневского района украл бензиновый триммер

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В дежурную часть МО МВД России "Похвистневский" поступило заявление от 39-летней жительницы села Красные Ключи. Женщина рассказала, что из ее бани, расположенной в селе Большая Ёга, похищен бензиновый триммер стоимостью 3 500 рублей.Заявительница пояснила сотрудникам полиции, что периодически она приезжала и проверяла сохранность имущества. При очередном посещении она обнаружила пропажу садовой техники.Полицейские установили, что к похищению техники может быть причастен ранее неоднократно судимый местный житель 1995 года рождения. Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Во время опроса мужчина признался в содеянном и рассказал, что продал похищенное за 1 500 рублей, а деньги потратил на собственные нужды.Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает облМВД. Полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества.