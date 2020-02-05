В Жигулевске мужчина в маске и с ножом потребовал у сотрудника автомойки отдать ему деньги из сейфа
5 февраля 2020 10:04
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Вечером в полицию в Жигулевске поступило сообщение о том, что на одной из автомоек города неизвестный мужчина под угрозой ножа похитил денежные средства и сотовый телефон. Злоумышленник был в медицинской маске, и обратившийся за помощью в полицию местный житель не смог описать его внешность. Незамедлительно по указанному адресу дежурный направил следственно-оперативную группу и ближайшие экипажи наружных служб.
Мужчина, угрожая ножом, потребовал у сотрудника автомойки отдать ему деньги из сейфа. Опасаясь за свои жизнь и здоровье, местный житель 1996 года рождения передал всю имеющуюся наличность. Увидев на столе сотовый телефон, злоумышленник забрал и его, после чего убежал из помещения.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что за два дня до происшествия работать на предприятие был принят стажер, которого знал только владелец, и полицейские предположили, что он может быть причастен к происшествию. Местного жителя 1996 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и с октября 2019 года состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции г. Октябрьска, сотрудники уголовного розыска задержали в тот же день возле дома по месту проживания.
Мужчина пояснил, что средства планировал потратить на собственные нужды. В ходе осмотра квартиры подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенный сотовый телефон, часть денежных средств и предполагаемое орудие преступления – нож.
В настоящее время следователем ОМВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
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