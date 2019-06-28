В Тольятти ищут подозреваемого в убийстве мужчины
28 июня 2019 11:58
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За совершение убийства мужчины1982 г.р. с применением огнестрельного оружия 27 июня, примерно в 20:00 на парковочной площадке возле дома № 37 по ул. Калмыцкой г. Тольятти, разыскивается мужчина 1985 г.р.
Приметы: похож на азиата, на вид 35-40 лет, рост высокий (185-190 см.), плотного телосложения, волосы темные средней длины, носит бороду, лицо овальное, губы полные, глаза карие.
Одет: кепка тёмно-синяя с белым рисунком спереди, футболка темная с белым рисунком, синие джинсы с потертостями, кроссовки тёмно-синие с белыми шнурками.
Возможно вооружен, просьба соблюдать осторожность
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по тел (8482) 93-40-05, 020 (102). Конфиденциальность гарантируется, сообщает облМВД.
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