В Тольятти ищут подозреваемого в убийстве мужчины

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За совершение убийства мужчины1982 г.р. с применением огнестрельного оружия 27 июня, примерно в 20:00 на парковочной площадке возле дома № 37 по ул. Калмыцкой г. Тольятти, разыскивается мужчина 1985 г.р.Приметы: похож на азиата, на вид 35-40 лет, рост высокий (185-190 см.), плотного телосложения, волосы темные средней длины, носит бороду, лицо овальное, губы полные, глаза карие.Одет: кепка тёмно-синяя с белым рисунком спереди, футболка темная с белым рисунком, синие джинсы с потертостями, кроссовки тёмно-синие с белыми шнурками.Возможно вооружен, просьба соблюдать осторожностьСотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по тел (8482) 93-40-05, 020 (102). Конфиденциальность гарантируется, сообщает облМВД.