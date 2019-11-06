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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Сызрани мужчина отобрал у нового знакомого два сотовых телефона и банковские карты

6 ноября 2019 09:41
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В Сызрани мужчина отобрал у нового знакомого два сотовых телефона и банковские карты
Он напал на пострадавшего после кафе.

Потерпевший - местный житель 1986 года рождения - распивал спиртные напитки в кафе со случайным знакомым. После того, как они вышли из кафе и направились в другое увеселительное заведение, в лесополосе около одного из домов, расположенных на ул. Королева, новый приятель начал избивать 33-летнего мужчину и требовать от него ценные вещи. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший отдал нападавшему два сотовых телефона и банковские карты.

О случившемся в полицию сообщили очевидцы произошедшего. По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские предположили, что к происшествию может быть причастен ранее неоднократно судимый житель города Сызрань 1971 года рождения. Оперативники задержали предполагаемого злоумышленника около одного из комиссионных магазинов Сызрани. Подозреваемый планировал сдать похищенные средства связи. Банковские карты он выбросил ранее.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции приняты меры по возвращению имущества законному владельцу, сообщает облМВД.
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