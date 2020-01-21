В Самарской области торговый представитель украл деньги из квартиры пенсионерки

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В дежурную часть Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что из ее квартиры, после визита двух торговых представителей, пропало около 16 тысяч рублей.Потерпевшая - пенсионер 1950 года рождения, пояснила оперуполномоченным уголовного розыска, что в дневное время к ней в квартиру пришли продавцы бытовой техники. Из предложенного товара женщине ничего не понравилось, а после их ухода она обнаружила пропажу денежных средств из сумки, находящейся в прихожей.Правоохранители предположили, что злоумышленник действовал один. Установлено, что двое продавцов под предлогом продажи бытовой техники попали в квартиру пенсионерки и, пока один общался с владелицей, его коллега похитил деньги из сумки, находившейся в прихожей.12 января текущего года в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти на одной из улиц города был опознан и задержан предполагаемый злоумышленник 1981 года рождения. Торговый представитель одной из фирм города, ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Мужчина сознался в содеянном и возместил потерпевшей ущерб, сообщает облМВД.