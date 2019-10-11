В Самарской области осуждены изготовители контрафактных моторных масел

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Установлено, что житель города Тольятти организовал подпольный цех по производству контрафактного машинного масла и контролировал процесс его изготовления, заказывал необходимое сырье, а также осуществлял транспортировку готовой продукции. Его сообщники разливали товар в канистры и бочки, после чего наносили на тару этикетки с наименованием брендовых марок моторных масел и наклеивали необходимые маркировки.Главным следственным управлением ГУ МВД России по Самарской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 180 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из Тольятти при участии регионального Управления Росгвардии подозреваемые задержаны на территории складских помещений в Центральном районе Тольятти.При обысках полицейские изъяли свыше 50 тысяч литров готовой к реализации контрафактной продукции и более 600 пустых бочек с отличительными признаками заводов-изготовителей, сообщает облМВД.Судом организатору преступной группы назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года, остальным – от 1,2 до 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 18 месяцев. Приговор вступил в законную силу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.