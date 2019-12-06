В Самаре директор фонда незаконно выписывал себе премии

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Генеральный директор Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе (далее – Фонд) в период с августа 2014 года по август 2018 года, злоупотребляя своими полномочиями, подписывал заведомо незаконные приказы о собственном премировании, на основании которых ему неоднократно перечислялись денежные средства.За время работы в указанной должности обвиняемым было незаконно присвоено почти 6 500 000 рублей Фонда.Кроме того, им же совершена растрата денежных средств Фонда при заключении договора купли-продажи жилого дома, расположенного в Красноярском районе Самарской области – объект недвижимости стоимостью 8 000 000 рублей был продан за 4 300 000 рублей.Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Самары.Фото pixabay.com