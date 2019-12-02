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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре члены преступной группы признаны виновными в хищении более 2 тысяч 600 тонн нефти

2 декабря 2019 11:30
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В Самаре члены преступной группы признаны виновными в хищении более 2 тысяч 600 тонн нефти
Ущерб составил более 45 миллионов 686 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что не позднее ноября 2016 года, Кривенко и Трубников, будучи знакомыми между собой продолжительный период времени, имея умысел на незаконное обогащение за счет систематического хищения нефти из магистрального нефтепровода, проходящего по территории муниципального района Волжский Самарской области, создали преступную группу, куда привлекли несколько участников, в том числе Розакова, Целых и Одинокова. Согласно разработанного организаторами преступной группы плана хищения нефти, заранее подготовленные грузовые автомобили, предназначенные для перевозки похищенной нефти, подгонялись водителями к обозначенному участниками группы месту стоянки. После чего указанные грузовые автомобили под управлением лиц, входящих в состав организованной группы, доставлялись к месту налива из несанкционированной врезки. После заполнения цистерн автомобилей похищенной нефтью, лицами, осуществлявшими хищение, аналогичным способом автомобили доставлялись обратно к месту стоянки, откуда водители осуществляли доставку нефти к месту ее реализации указанному организаторами преступной группы.

Так с ноября 2016 года по март 2017 года членами преступной группы из несанкционированной врезки нефтепровода, проходящего в районе поселка Просвет муниципального района Волжский Самарской области, тайно похищено более 2 тысяч 600 тонн нефти, на общую сумму более 45 миллионов 686 тысяч рублей, слив которой осуществлен в период февраля по март 2017 года.

Кроме того, Кривенко и Трубников, с целью получения от сотрудников правоохранительных органов информации о намечавшихся оперативных мероприятиях при совершении хищения, предупреждения соучастников о возникновении опасности разоблачения преступной деятельности, а также не проведения в отношении членов организованной группы оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение хищений нефти из нефтепровода, в период с декабря 2016 года по март 2017 года через посредников Халмамадова и Шалдыбина передали в несколько приемов должностным лицам - сотрудникам УФСБ России по Самарской области, участвовавшим в оперативном мероприятии, взятку в виде денег на общую сумму 425 тысяч рублей.

Приговором суда они получили разные сроки лишения свободы, от 8 до 2,5 лет, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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