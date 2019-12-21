В Приволжском районе по горячим следам задержан подозреваемый в ограблении приятеля
21 декабря 2019 11:03
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Потерпевший рассказал, что к нему в гости зашел знакомый, вместе они распивали алкогольные напитки. Затем гость стал требовать у хозяина жилища деньги. Получив отказ, он нанес несколько ударов кулаком по лицу приятеля и открыто похитил принадлежащие последнему денежные средства в размере 370 рублей и продукты питания на сумму 500 рублей. Завладев похищенными денежными средствами и продуктами питания, мужчина скрылся в неизвестном направлении.
Правоохранители установили личность злоумышленника. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были установлены адреса его друзей и знакомых, по одному из которых он был задержан и доставлен в территориальный отдел внутренних дел, где впоследствии дал признательные показания.
По информации полицейских, подозреваемый – безработный 37-летний житель села Приволжье, ранее неоднократно судимый за грабеж и кражи.
В настоящее время в отношении него следственным отделением возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет, сообщает облМВД.
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