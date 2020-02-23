В Похвистнево сотрудники полиции изъяли у жителя соседнего региона наркотик

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Правоохранители узнали, что житель города Бугуруслан Оренбургской области 1990 года рождения причастен к незаконному обороту наркотических средств на территории Похвистневского района Самарского региона. В ходе проверки полученных сведений мужчина был задержан сотрудниками отделения наркоконтроля в дачном массиве возле одного из спортивных сооружений города Похвистнево. В присутствии понятых оперуполномоченные полиции провели личный досмотр подозреваемого, в ходе которого он добровольно выдал пакет из полимера, перемотанный изоляционной лентой зелёного цвета. Внутри пакета находилось порошкообразное вещество.Задержанный пояснил, что данное вещество является наркотическим, он приобрёл его через Интернет-магазин для личного использования без цели сбыта. Согласно заключению эксперта содержимое пакета является производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой свыше 0,8 грамм, что является значительным размером. В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Похвистневский» возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет, сообщает облМВД.