В Чапаевске будут судить насильника, напавшего на девочку

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В Чапаевске завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителяПо версии следствия, летом 2019 года обвиняемый, находясь на одной из улиц города Чапаевск, совершил изнасилование и действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, в отношении ранее незнакомой девочки, 2005 года рождения.Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в федеральный суд города Чапаевск, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.