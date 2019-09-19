У самарца с судна украли велосипед

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В Самарский линейный отдел полиции обратился 30-летний гражданин с заявлением об утрате велосипеда.Как выяснили правоохранители, велосипед потерпевший приготовил к отправке внутренним водным транспортом из г. Самары в с. Рождествено Самарской области, но когда судно прибыло к месту назначения, своего имущества не обнаружил. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили гражданина 1984 г.р., подозреваемого в совершении кражи. Велосипед мужчина похитил с судна в то время, когда оно находилось в месте отстоя перед его отправлением, с целью последующей продажи.По данному факту следственным управлением Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело, соощает ведомство.Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишение свободы на срок до пяти лет.