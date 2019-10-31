Тольяттинский пенсионер купил 1047 несуществующих банковских облигаций
31 октября 2019 12:55
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Время совершения преступления — август–сентябрь 2019 года. Неустановленные преступники позвонили пенсионеру и представились сотрудниками технического отдела ПАО «Сбербанк» из Москвы. Мошенники убедили пенсионера приобрести облигации банка на выгодных условиях под 8,7% годовых. Всего потерпевшему было «продано» 1047 «облигаций» по 100,3 руб. за одну единицу.
Мужчина перечислил на различные расчетные счета 1,05 млн руб., никаких облигаций, разумеется, не дождался и отправился писать заявление в правоохранительные органы. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (санкция — до 10 лет колонии). У потерпевшего изъято 68 чеков с информацией о денежных транзакциях, пишет СО ОНЛАЙН.
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