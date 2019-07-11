Судьба тольяттинского маньяка решится 26 июля
11 июля 2019 10:45
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В среду, 10 июля, Сызранский городской суд приступил к рассмотрению ходатайства педофила и убийцы из Тольятти Олега Рылькова. На счету самого известного тольяттинского маньяка как минимум 9 убийств и более 30 изнасилований детей, просит освободить его от наказания в связи с болезнью.
— Итогового решения по ходатайству заявителя сегодня вынесено не было. Рыльков попросил отложить рассмотрение вопроса и дать ему время познакомиться с адвокатом, — приводит “КП—Самара” слова представителя суда.
Просьбу “тольяттинского потрошителя” суд удовлетворил. Олег Рыльков проведет в СИЗО Сызрани более двух недель — следующее заседание суда состоится 26 июля.
Олега Рылькова осудили в 1999 году — за десятки изнасилований детей и убийства. Его приговорили к смертной казни, но он был помилован президентом Борисом Ельциным. Вместо расстрела педофил отправился в Соль-Илецк — на пожизненный срок в Черный Дельфин.
В Сызранском следственном изоляторе Рыльков оказался в связи с тем, что в очередной раз написал явку с повинной, взяв на себя совершенное с особой жестокостью убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием. Это уже третья его явка с повинной за время отбытия наказания, пишет TLT.ru.
Фото: pixabay.com
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