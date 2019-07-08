Серийного грабителя, срывавшего с женщин золото, задержали в Самаре
8 июля 2019 13:47
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В Самаре с конца июня текущего года к сотрудникам полиции стали поступать сообщения о том, что неизвестный преступник на улицах срывает с женщин золотые украшения. Преступления были совершены в Кировском, Промышленном и два преступления в Железнодоржном районе. В ходе работы оперативниками было установлено, что преступления, совершены одним и тем же человеком.
В ходе розыскных мероприятий были опрошены жители и работники организаций, расположенных в непосредственной близости от каждого места происшествия, изъяты и изучены видео с камер наружного наблюдения и системы "Безопасный город". В ходе работы были установлены приметы подозреваемого, а потом и его личность.
Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по г.Самаре было установлено местонахождение схожего по приметам молодого человека. Через некоторое время он был задержан.
Подозреваемым оказался нигде неработающий, ранее судимый за мошенничество житель Ульяновской области 1997 года рождения. В настоящее время по фактам нападений возбуждены четыре уголовных дела, сообщает облМВД.
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