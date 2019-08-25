В Тольятти у молодого человека в магазине знакомый украл клатч

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В полицию Тольятти обратился молодой человек из Автозаводского района. Он рассказал о том, что около одного из магазинов города у него похитили клатч. Ущерб пострадавший оценил в 7 000 рублей.Потерпевший рассказал правоохранителям, что в совершении грабежа подозревает своего знакомого.Задержан был местный житель 1983 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. Мужчина сознался в содеянном и объяснил свой поступок тем, что это был единственный способ легкого заработка.Возбуждено уголовное дело о грабеже. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям. Имущество возвращено владельцу, сообщает облМВД.