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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Тольятти у молодого человека в магазине знакомый украл клатч

25 августа 2019 10:36
137
В Тольятти у молодого человека в магазине знакомый украл клатч
Мужчина объяснил свой поступок тем, что это был единственный способ легкого заработка.

В полицию Тольятти обратился молодой человек из Автозаводского района. Он рассказал о том, что около одного из магазинов города у него похитили клатч. Ущерб пострадавший оценил в 7 000 рублей.

Потерпевший рассказал правоохранителям, что в совершении грабежа подозревает своего знакомого.

Задержан был местный житель 1983 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. Мужчина сознался в содеянном и объяснил свой поступок тем, что это был единственный способ легкого заработка.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям. Имущество возвращено владельцу, сообщает облМВД.
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