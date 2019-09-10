В Тольятти мужчина с марихуаной пытался скрыться в лесу

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Находившийся на маршруте патрулирования в Комсомольском районе города Тольятти экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на молодого человека. При виде служебного автомобиля Росгвардии пешеход явно занервничал и поспешил скрыться в лесном массиве. Стражи правопорядка остановили его, чтобы узнать причину такого поведения.На вопрос сотрудников Росгвардии, имеются ли при нем предметы или вещества, запрещенные к свободному обороту, 25-летний местный житель признался, что хранит сверток с марихуаной. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции и передали ей задержанного. В присутствии понятых сверток был изъят.По результатам проведенного исследования эксперты-криминалисты дали заключение, что обнаруженное у подозреваемого вещество является марихуаной («каннабисом») массой около 300 граммов. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.