В Кинеле в рамках операции «Мак -2019» полицейские задержали мужчину с марихуаной
3 сентября 2019 10:47
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В ходе проведения оперативных мероприятий в рамках операции «Мак» около автозаправочной станции, расположенной на улице Крымская города Кинель, сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» задержали местного жителя 1982 года рождения. В присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли у задержанного полиэтиленовый пакет в котором находилось вещество растительного происхождения.
Находку полицейские направили на исследование. Согласно заключению экспертов, изъятым является марихуана массой 38,03 граммов.
По данным сотрудников полиции, задержанный мужчина нигде не работает, в ноябре 2018 года осужден за незаконный оборот наркотических средств и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
В ходе опроса мужчина рассказал, что наркотик хранил для личного употребления. Эта версия проверяется правоохранителями.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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