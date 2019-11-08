Транспортные полицейские в Сызрани раскрыли грабеж на железнодорожных путях

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В конце апреля 2018 года от 45-летнего жителя г. Сызрани поступило сообщение о том, что ему в районе станции Сызрань-2 на железнодорожных путях неизвестные лица нанесли побои и отобрали принадлежащие ему вещи и ценности.В ходе проведенных следственно-оперативных действий было установлено, что обвиняемые, находясь в пивном баре, договорились между собой о том, чтобы совершить грабеж в отношении посетителя питейного заведения. Дождавшись момента, когда мужчина направился в сторону своего дома, в районе железнодорожных путей злоумышленники нанесли потерпевшему многочисленные удары в область спины и, воспользовавшись его беспомощным положением, сняли с него куртку, в которой находились личные вещи и денежные средства, после чего с похищенным скрылись.Возбуждено уголовное дело.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьей, - лишение свободы на срок до семи лет.