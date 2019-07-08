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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

С 15 июля вступают в силу новые правила контроля за подозрительными операциями и блокировки счетов

8 июля 2019 23:13
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Теперь сумма для мониторинга для физических лиц официально снижена до 300 тысяч рублей, а срок слежки за подозрительным клиентом продлён на год.
Журналист и автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о том, что стоит за словами чиновников о либерализации "антиотмывочного" закона, передает life.ru.

Объясните ваш доход. Как Центробанк ставит блокировки счетов на автомат

С 15 июля вступают в силу новые правила контроля за подозрительными операциями и блокировки счетов. Теперь сумма для мониторинга для физических лиц официально снижена до 300 тысяч рублей, а срок слежки за подозрительным клиентом продлён на год. И главное, информацию обо всех подозрительных операциях теперь банки должны предоставлять автоматически: в финмониторинг и налоговую службу. Теперь, если вы покупаете квартиру, но нет официального дохода, налоговики могут запросить у вас его источники и блокировать ваши счета.

Несколько раз чиновники переносили дату вступления новых правил по "антиотмывочному" закону, но больше переносить некуда: с 15 июня расширяется перечень операций, подлежащих обязательному контролю, а сама сдача отчётности банками становится автоматической: сообщить о контролируемых операциях они должны оперативно и без исключений.

В частности, теперь банки обязаны сообщать сведения не только о сумме подозрительной операции и номере карты, но ещё и сведения о держателе карты. Автоматически подозрительными становятся любые снятия наличных с банковских карт, выпущенных иностранными банками. А так как большинство работающих банкоматов в России не умеют считывать сведения о держателе иностранной карты, то большая вероятность того, что банки просто запретят приём любых иностранных карт. Нет операции — нет проблемы, нет штрафа от Центробанка.

Теперь на сообщение о сделке с недвижимым имуществом у банка есть три рабочих дня. Причём информация о такой сделке автоматически будет поступать не только в финразведку и Центробанк, но и в налоговую службу. И тогда уже налоговики имеют все основания потребовать документы по сделке, например, в случае, если вы последние годы официально нигде не работаете. А если документы не будут представлены — то получить выписку из госреестра и дополнительно начислить налоги продавцу (если квартира продана ранее чем через 5 лет от даты приобретения или продана ниже кадастровой стоимости), а от покупателя потребовать сдачи налоговой декларации.

О любых ваших сделках теперь обязаны сообщать в компетентные органы нотариусы и риелторы. И ответственность тут ещё строже, чем у банка: не сообщил — автоматический отзыв лицензии.

Словом, оснований заблокировать ваш счёт у банка становится всё больше и больше. И это на фоне вербальных заверений чиновников о планах смягчить закон и оградить законопослушных граждан и фирмы от произвола банков. Только в 2017 году были заблокированы как подозрительные 700 тысяч счетов. Однако законы всё строже, и шансов остаться с куском пластика вместо карты всё больше и больше. 
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