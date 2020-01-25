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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В Самаре продолжает активно развиваться каршеринг

25 января 2020 16:18
158
В Самаре продолжает активно развиваться каршеринг
Недавно в город поступила очередная партия автомобилей для аренды.

Суть услуги проста: любой гражданин России со стажем вождения не менее 2х лет может стать автовладельцем.

Временным.

Тарифы разные, впрочем, это уже хлопоты рекламных объявлений. Примерно сутки аренды обойдутся в 2000-2500 рублей.

Как утвержает телеграм-канал Злой самаритянин: завтрашние мечты свершились уже сегодня. Главное – не замечтаться, чтобы не переплачивать за ДТП. Чего вам и желаю. 
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Комментарии


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