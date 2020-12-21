Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"

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Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.



Генеральный директор АО "Тяжмаш" Андрей Трифонов в своем обращении, подводя итоги года, отметил, что 2020-й оказался очень непростым для всех сфер экономики в стране. Пандемия затормозила многие бизнес-процессы. На фоне общемирового кризиса в различных компаниях стали уменьшать численность сотрудников и заработной платы. Однако сызранскому предприятию удалось пройти этот сложный период более, чем достойно.



- В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест. "Тяжмаш" благодаря вниманию губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова признан системообразующим предприятием. Здесь трудятся более 6,5 тысяч работников, жителей города Сызрани, семей трудовых династий, - отметил Андрей Трифонов.



Генеральный директор завода подчеркнул, что высокая загрузка производства сейчас даёт уверенность в будущем компании и ее коллектива.



С начала пандемии на "Тяжмаше" проделывают большую работу для уменьшения рисков заражения сотрудников опасным вирусом. Ежедневно обрабатываются все помещения крупного предприятия, на проходных установлены тепловизоры, размещено множество дозаторов с антисептическими средствами. Также всех сотрудников тестируют на COVID-19 прямо в заводском здравпункте, сообщает СОВА.инфо.



- Помимо заботы о своих сотрудниках, мы стараемся помочь медицинским учреждениям города, которые сейчас борются с эпидемией коронавируса, снижая нагрузку на местных врачей, - сказал генеральный директор акционерного общества "Тяжмаш".