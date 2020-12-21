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Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"

21 декабря 2020 09:37
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Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"

Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.

Генеральный директор АО "Тяжмаш" Андрей Трифонов в своем обращении, подводя итоги года, отметил, что 2020-й оказался очень непростым для всех сфер экономики в стране. Пандемия затормозила многие бизнес-процессы. На фоне общемирового кризиса в различных компаниях стали уменьшать численность сотрудников и заработной платы. Однако сызранскому предприятию удалось пройти этот сложный период более, чем достойно.

- В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест. "Тяжмаш" благодаря вниманию губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова признан системообразующим предприятием. Здесь трудятся более 6,5 тысяч работников, жителей города Сызрани, семей трудовых династий, - отметил Андрей Трифонов.

Генеральный директор завода подчеркнул, что высокая загрузка производства сейчас даёт уверенность в будущем компании и ее коллектива.

С начала пандемии на "Тяжмаше" проделывают большую работу для уменьшения рисков заражения сотрудников опасным вирусом. Ежедневно обрабатываются все помещения крупного предприятия, на проходных установлены тепловизоры, размещено множество дозаторов с антисептическими средствами. Также всех сотрудников тестируют на COVID-19 прямо в заводском здравпункте, сообщает СОВА.инфо.

- Помимо заботы о своих сотрудниках, мы стараемся помочь медицинским учреждениям города, которые сейчас борются с эпидемией коронавируса, снижая нагрузку на местных врачей, - сказал генеральный директор акционерного общества "Тяжмаш".            

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Комментарии

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В Самарской области по традиции проходит масштабная благотворительная акция «Ёлка желаний» – в этом году уже в тринадцатый раз.
20 декабря 2020  18:30 
Дмитрий Азаров: «Подарите детям чудо в новогоднюю ночь»
В Самарской области по традиции проходит масштабная благотворительная акция «Ёлка желаний» – в этом году уже в тринадцатый раз. Социум
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Прямая речь/Интервью
Выбрать одну из альтернативных специальных систем налогообложения необходимо связи с отменой ЕНВД
20 декабря 2020  15:40 
Виктор Кудряшов: "Времени остается немного. Пожалуйста, не откладывайте!"
Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов  обратился к предпринимателям региона с призывом в кратчайшие... Экономика региона
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В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
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Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
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Новости Тольятти
20 декабря 2020  16:50
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства.
Памятник легендарной "копейке" открыли в Тольятти
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства. Новости Тольятти
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18 декабря 2020  14:30
Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года.
Работники «АВТОВАЗа» получат премии
Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года. Новости Тольятти
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18 декабря 2020  13:07
В Технопарке «Жигулевская Долина» дали старт работе по созданию гражданского мониторинга воздуха
В Технопарке «Жигулевская Долина» дали старт работе по созданию гражданского мониторинга воздуха
Сайт, на котором можно увидеть интерактивную карту уже работает, в ближайшее время ссылка на него будет размещена на Интернет-ресурсах ГК «ЭкоВоз».  Новости Тольятти
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