В Самарской области побит 25-летний рекорд по снегопаду

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Погода в Самарской области вновь бьет собственные рекорды. В воскресенье, 27 декабря, в некоторых населенных пунктах 63 региона был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков.

Так, по сведениям синоптиков «Приволжского УГМС», больше всего снега выпало в Челно-Вершинах – 17,1 мм. Побит рекорд десятилетия. В 2010 году здесь выпало 10,4 мм осадков.

Второе место у Кинель-Черкассов. Здесь побит рекорд 2012 года. Тогда в райцентре выпало 10,1 мм осадков, а 27 декабря 2020 года – 15,4 мм.

На третьем месте по количеству выпавших осадков – Большая Глушица – 14,6 мм в 2020 году. Здесь побит рекорд 1995 года. Тогда 27 декабря выпало 9,6 мм, пишет ГТРК Самара.