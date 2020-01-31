Жителей Самарской области приглашают провести вечеринку для планеты

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Движение ЭКА выпустило руководство по организации тематической вечеринки нового формата “Да будет свет!”, гости которой не только весело и интересно проведут время, но и проникнутся ценностью энергосбережения, узнают о его способах и возобновляемых источниках энергии. “Энергосохраняющие” вечеринки пройдут в рамках всероссийского флешмоба “Позитивная энергия”.Руководство содержит пошаговый алгоритм действий на тему энергосбережения: список фильмов и вебинаров для совместного просмотра, настольных экологических игр, материалы для игровых экоуроков, идеи мастер-классов, а также советы по созданию особой атмосферы встречи.Провести эковечеринку может любой желающий, достаточно зарегистрироваться на Ecowiki.ru и скачать в личном кабинете бесплатный сценарий проведения мероприятия.“Мы привыкли к электричеству и связанным с ним удобствам: освещению, развлечениям, приготовлению еды, стирке, работе компьютеров и даже связи с близкими людьми на расстоянии. Многие не задумываются о необходимости бережно использовать электроэнергию, - говорит Юлия Бурдо, координатор проекта Ecowiki.ru. - Мы предлагаем устроить себе и своим друзьям “электродетокс” и провести вечеринку “при свечах” с целью рассказать гостям о ценности электричества, научиться его беречь”.Флешмоб “Позитивная энергия” запущен на портале Ecowiki.ru — платформе открытых знаний и технологий для популяризации экологичного образа жизни и развития экологического сообщества России. В 2019 году участниками флешмобов в рамках проекта стали более 9,5 тысяч человек по всей России.