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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Жителей Самарской области приглашают провести вечеринку для планеты

31 января 2020 12:46
121
Жителей Самарской области приглашают провести вечеринку для планеты
Провести эковечеринку может любой желающий.

 Движение ЭКА выпустило руководство по организации тематической вечеринки нового формата “Да будет свет!”, гости которой не только весело и интересно проведут время, но и проникнутся ценностью энергосбережения, узнают о его способах и возобновляемых источниках энергии. “Энергосохраняющие” вечеринки пройдут в рамках всероссийского флешмоба “Позитивная энергия”.

Руководство содержит пошаговый алгоритм действий на тему энергосбережения: список фильмов и вебинаров для совместного просмотра, настольных экологических игр, материалы для игровых экоуроков, идеи мастер-классов, а также советы по созданию особой атмосферы встречи.

Провести эковечеринку может любой желающий, достаточно зарегистрироваться на Ecowiki.ru и скачать в личном кабинете бесплатный сценарий проведения мероприятия.

“Мы привыкли к электричеству и связанным с ним удобствам: освещению, развлечениям, приготовлению еды, стирке, работе компьютеров и даже связи с близкими людьми на расстоянии. Многие не задумываются о необходимости бережно использовать электроэнергию, - говорит Юлия Бурдо, координатор проекта Ecowiki.ru. - Мы предлагаем устроить себе и своим друзьям “электродетокс” и провести вечеринку “при свечах” с целью рассказать гостям о ценности электричества, научиться его беречь”.

Флешмоб “Позитивная энергия” запущен на портале Ecowiki.ru — платформе открытых знаний и технологий для популяризации экологичного образа жизни и развития экологического сообщества России. В 2019 году участниками флешмобов в рамках проекта стали более 9,5 тысяч человек по всей России.
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Комментарии


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