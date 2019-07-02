На Волге потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, белуги – на 92%
2 июля 2019 10:51
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25 июня в Генеральной прокуратуре Российской Федерации прошло межведомственное совещание под руководством первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана на тему: «О состоянии законности и дополнительных мерах по обеспечению правопорядка в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов».
Крайне неблагоприятная ситуация складывается на реке Волге, в бассейне которой, по оценкам рыбохозяйственных научных организаций, к настоящему времени потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80 %, севрюги – на 40 %, белуги – на 92 %. Некоторые виды рыб, например волжская сельдь, полностью исчезли из-за прекращения доступа к нерестилищам.
Прокурорами повсеместно зафиксированы случаи невыполнения юридическими лицами обязанности по воспроизводству водных биоресурсов. С целью восстановления природного баланса рыбохозяйственных водоемов органами прокуратуры к организациям, причинившим экологический ущерб, применен исчерпывающий комплекс мер реагирования.
Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования не обеспечивается контроль за возвратом на территорию страны редких животных, вывезенных в 2016–2018 годах за рубеж в составе передвижных выставок, дельфинариев, зоокомплексов. Ведомство не располагает сведениями о результатах добычи около 4 тыс. особей «краснокнижных» водных биологических ресурсов, на которые в указанный период выдавались разрешения на добычу.
Также речь шла о нарушениях законов в сфере охраны водных биологических ресурсов. Сохраняется высокая криминализация рыболовной отрасли.
Значительная часть нарушений стала возможной ввиду ненадлежащего осуществления Минсельхозом России и Минприроды России нормативно-правового регулирования в сфере рыболовства, аквакультуры, сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания.
С учетом изложенного в целях обеспечения законности в сфере рыболовства, сохранения водных биологических ресурсов, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, участники совещания решили принять ряд конкретных дополнительных мер по обеспечению законности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, сообщает Генпрокуратура.
pixabay.com
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