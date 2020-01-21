Жителям Самарской области обещают метель

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К вечеру вторника, 21 января, в прогнозируют сильные осадки в виде мокрого снега. Возможна метель. Местами порывы ветра будут достигать 15–18 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем от -3 до +2 градусов.Затем синоптики обещают похолодание после аномально-теплых дней. Днем 23 января температура воздуха будет составлять от 0 до -5 градусов. В ночь на 24 января столбик термометра опустится до 8–13 градусов ниже нуля. Днем ожидается от -3 до -8 градусов, сообщают в Приволжском УГМС.