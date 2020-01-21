Жителям Самарской области обещают метель
21 января 2020 13:55
170
К вечеру вторника, 21 января, в прогнозируют сильные осадки в виде мокрого снега. Возможна метель. Местами порывы ветра будут достигать 15–18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем от -3 до +2 градусов.
Затем синоптики обещают похолодание после аномально-теплых дней. Днем 23 января температура воздуха будет составлять от 0 до -5 градусов. В ночь на 24 января столбик термометра опустится до 8–13 градусов ниже нуля. Днем ожидается от -3 до -8 градусов, сообщают в Приволжском УГМС.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
21 января 2020 14:44
В СО сформирован оргкомитет международного конкурса по разработке мастер-планов комплексного развития территории вокруг стадиона «Самара Арена». Благоустройство региона
133
21 января 2020 12:23
Речь идет о площадках и клумбах. Благоустройство региона
134
21 января 2020 11:25
Здание обновят в рамках национального проекта "Культура". Благоустройство региона
151
Капитальный ремонт в Самаре
26 декабря 2019 09:53
Центром любой кухни является холодильник. Ещё полвека назад эти агрегаты считались роскошью, которую мог себе позволить не каждый. Капитальный ремонт в Самаре
342
23 декабря 2019 19:41Как правильно выбрать цепную электропилу
В арсенале домашнего инструмента цепная электропила занимает особое место. Этот инструмент нашел свое применение и в строительстве и для работ связанных с... Капитальный ремонт в Самаре
156
25 ноября 2019 20:01
Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
535
Всё в Дом
20 января 2020 07:36Стеклянные изделия для эксклюзивного интерьера
Очень часто современные дизайнеры при обустройстве интерьера используют стеклянные конструкции и поверхности. Это стильно и красиво. Всё в Дом
39
23 декабря 2019 19:33Коврики для ванной высокого качества от интернет-магазина plastic-shop.in.ua
Сегодняшняя ковровая промышленность предоставляет клиентам огромный ассортимент различных ковров и ковриков на любой оттенок и дизайнерский вкус. Всё в Дом
201
9 декабря 2019 19:19Кухни VivaKitchen – итальянское качество по лояльным ценам
Когда стоит зада грамотного выбора мебели для кухни, то марка VivatKitchen – безупречный вариант. Всё в Дом
185
ЖКХ
21 января 2020 15:06
«РКС-Самара» организовали информационную акцию для жителей дома, в котором очень часто возникают засоры канализации. ЖКХ
114
20 января 2020 13:49
Для решения конкретных проблем планируется обучить порядка 4 тысяч человек. ЖКХ
378
20 января 2020 13:42
Более 300 рационализаторских предложений сотрудников было рассмотрено в компании в 2019 году. ЖКХ
331
Экология
21 января 2020 13:55
В регион идет похолодание. Экология
167
21 января 2020 10:37
В Самарской области отмечались погодные рекорды. Экология
156
20 января 2020 11:26
Теплее всего было в Кинель-Черкассах. Экология
196
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
236
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1687
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
592
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1477
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1235
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
814
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
829
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1269
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1374
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1605
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2714
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3252
Мероприятия