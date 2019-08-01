Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 1 августа, 17:22
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/08:
USD 63.42
0.04
EUR 70.74
0.14
Новости /  Благоустройство /  Экология  

Жители Сызрани пожаловались на запах сероводорода

1 августа 2019 12:45
127
Жители Сызрани пожаловались на запах сероводорода
Экологи утверждают, что концентрация вредных веществ не превышена.

Городской отдела экологии опубликовал результаты лабораторных испытаний проб воздуха на территории Сызрани. Их провела группа по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха «Приволжского УГМС». Поводом для проверок стали многочисленные жалобы горожан на резкий запах серы и тухлых яиц. Напомним, «ароматы» несколько дней подряд проникали с улиц в квартиры жилых домов. Вонь усиливалась ближе к вечеру и до утра чувствовалась в разных районах города.

Пробы в течении трех дней отбирались на Образцовской площадке, в районе автовокзала, в поселке Западный и в Юго-Западном районе. Воздух проверялся на наличие в нем пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, сажи, гидрохлорида, аэрозоли серной кислоты и формальдегида. Согласно документам, которые опубликовали экологи, концентрация вредных веществ не превышает предельно допустимых норм. Успокоят ли такие результаты страдающих от резких запахов горожан - неизвестно., пишет КТВ-Луч.

Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
1 августа 2019  14:25
В Самаре вновь объявили тендер на разработку проекта реконструкции Театра драмы имени М. Горького.
У театра драмы в Самаре появится второе здание
В Самаре вновь объявили тендер на разработку проекта реконструкции Театра драмы имени М. Горького.  Благоустройство региона
127
31 июля 2019  16:46
Завершить работы по ремонту дворов планируется к 1 сентября.
В Железнодорожном районе ведется благоустройство двух дворовых площадок
Завершить работы по ремонту дворов планируется к 1 сентября  Благоустройство региона
339
29 июля 2019  22:13
Также будут установлены светофоры и дорожные знаки.
Олег Ивахин: До 15 августа по всему городу будут завершены работы по нанесению разметки
Также будут установлены светофоры и дорожные знаки.  Благоустройство региона
310
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
6157
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2835
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1378
Весь список
Всё в Дом
24 июля 2019  21:16
Правильный подход к обслуживанию и уходу за бассейном
Правильный подход к обслуживанию и уходу за бассейном
Если вы купили и установили бассейн на заднем дворе, но не желаете тратить время и силу на уход за ним, то он прослужит вам не долго.  Всё в Дом
231
24 июля 2019  21:14
Сложности в обустройстве детской комнаты
Сложности в обустройстве детской комнаты
 Все мы знаем, как сложно разработать и воплотить в жизнь ремонт мечты. Но самыми сложными в этом плане становятся детские комнаты и тут есть несколько причин.  Всё в Дом
101
6 июля 2019  09:11
Ткани для штор. Виды и свойства
 Наша душа открыта не для каждого, но заглянуть в нее можно через вкусовые пристрастия человека, его мироощущение и восприятие. Как это сделать?  Всё в Дом
645
Весь список
ЖКХ
1 августа 2019  13:24
Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков посетил городские очистные канализационные сооружения
Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков посетил городские очистные канализационные сооружения
Объект включон в текущем году в национальный проект «Экология». ЖКХ
139
30 июля 2019  21:08
В ночь с 31 июля на 1 августа «Предприятие тепловых сетей» приступает к ремонту магистрального теплопровода.
В районе пересечения Московского шоссе/Ново-Вокзальная меняется схема движения транспорта из-за ремонта теплопровода
В ночь с 31 июля на 1 августа «Предприятие тепловых сетей» приступает к ремонту магистрального теплопровода.  ЖКХ
1752
30 июля 2019  14:46
Оформлять документы и пользоваться водой и канализацией на законных основаниях гораздо выгоднее.
Самовольное пользование холодной водой привело к наложению ареста на здание должника
Оформлять документы и пользоваться водой и канализацией на законных основаниях гораздо выгоднее.  ЖКХ
328
Весь список

Экология
1 августа 2019  12:45
Жители Сызрани пожаловались на запах сероводорода
Жители Сызрани пожаловались на запах сероводорода
Экологи утверждают, что концентрация вредных веществ не превышена. Экология
127
30 июля 2019  17:48
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,7 миллиона гектаров. Режим ЧС введён на территории пяти регионов.
Глава Минприроды назвал причину лесных пожаров в Сибири
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,7 миллиона гектаров. Режим ЧС введён на территории пяти регионов.   Экология
298
30 июля 2019  11:29
В Самарской области побит температурный рекорд по холодам в июле Теперь синоптики прогнозируют дожди.
В Самарской области побит температурный рекорд по холодам в июле
Теперь синоптики прогнозируют дожди. Экология
360
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
291
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
506
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
390
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
526
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
467
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
360
Весь список

Фоторепортажи
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
442
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
760
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
797
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
698
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
908
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
911
Весь список

Мероприятия
В Самарской области отметят День Воздушно-десантных войск России
В этом году День строителя в Самаре отпразднуют в Струковском саду
Проект «Культурное сердце России»: «День короткометражного кино» в Самарской областной юношеской библиотеке
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные