Жители Сызрани пожаловались на запах сероводорода
1 августа 2019 12:45
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Городской отдела экологии опубликовал результаты лабораторных испытаний проб воздуха на территории Сызрани. Их провела группа по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха «Приволжского УГМС». Поводом для проверок стали многочисленные жалобы горожан на резкий запах серы и тухлых яиц. Напомним, «ароматы» несколько дней подряд проникали с улиц в квартиры жилых домов. Вонь усиливалась ближе к вечеру и до утра чувствовалась в разных районах города.
Пробы в течении трех дней отбирались на Образцовской площадке, в районе автовокзала, в поселке Западный и в Юго-Западном районе. Воздух проверялся на наличие в нем пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, сажи, гидрохлорида, аэрозоли серной кислоты и формальдегида. Согласно документам, которые опубликовали экологи, концентрация вредных веществ не превышает предельно допустимых норм. Успокоят ли такие результаты страдающих от резких запахов горожан - неизвестно., пишет КТВ-Луч.
Фото pixabay.com
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