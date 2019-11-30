В городах Самарской области вновь проверили качества воздуха
30 ноября 2019 13:29
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Вчера, 29 ноября, стали известны результаты очередной проверки качества воздуха в городах Самарской области: Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске, Сызрани, Отрадном. Замеры производились на стационарных пунктах наблюдения (ПНЗ).
Как сообщает Приволжское УГМС, концентрации наблюдаемых загрязняющих примесей в атмосферном воздухе фиксировались в пределах санитарных норм. Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкий.
В предстоящие сутки метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих примесей в атмосферном воздухе городов Самарской области.
Радиационная обстановка характеризуется как стабильная, в пределах естественного радиационного фона, пишет TLTgorod.
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