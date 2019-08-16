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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Самарцы с Безымянки опасаются за свое здоровье

16 августа 2019 11:29
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Самарцы с Безымянки опасаются за свое здоровье
Они пожаловались властям на неприятный запах.

В пятницу, 16 августа, чиновники публично отчитались о результатах проверки.
— Конкретный источник выбросов определить не удалось. Предположительно, это концентрация запахов от промышленных предприятий и автотранспорта в безветренную погоду, — рассказали в департаменте городского хозяйства и экологии.
Проверку инициировали после жалоб горожан на сильный запах, который чувствовался примерно час утром в четверг, 15 августа. Самарцы опасаются за собственное здоровье и здоровье детей, и ответ чиновников их не удовлетворил.

В марте этого года на странный запах жаловались и жители Металлурга. Горожане рассказывали, что пахнет жжеными резиной и шпалами со стороны гаражей в границах улиц Физкультурной, Металлистов и Теннисной. Определить источник запаха специалистам также не удалось. Они предположили, что может пахнуть креозотом — маслянистой жидкостью, которую используют для обработки железнодорожных шпал, пишет 63.ру.

Фото: pixabay.com
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