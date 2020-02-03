Синоптики пообещали погодные рекорды в Самаре
3 февраля 2020 13:11
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Уже в ближайшую рабочую неделю в нескольких регионах России, в том числе и Самаре ожидается рекордно теплая погода. Температура воздуха составит +1 градус. Об этом сообщают специалисты центра «Фобос». В зоне оттепели окажется две третьих территории Европейской России, пишет ПроГородСамара.
- Нулевая изотерма пройдет по линии, соединяющей Петрозаводск – Вологду – Кострому – Казань – Самару, — сообщается на сайте Фобоса.
Кроме того, специалисты «Фобоса» сообщили о начале ледохода на Волге — в Ярославской, Тверской и Нижегородской областях. Ранее река стала освобождаться ото льда в районе Казани и Самару.
- Происходящее стало расплатой за рекордно теплую зиму, — пояснили синоптики.
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