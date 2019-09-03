Почти 16 000 штук мальков стерляди выпущено в Волгу в районе села Винновка Самарской области

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Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации производит забор воды из Волги для производственных нужд. В этом году в ПАО «Кузнецов» было принято решение возместить экологический ущерб, выпустив в Саратовское водохранилище мальков стерляди, занесенной в Красную книгу России. Поголовье осетровых, еще недавно находившихся на грани исчезновения, уже пять лет выращивается в Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре.По словам специалистов, восполнение водных биоресурсов прошло успешно – подавляющее большинство мальков начало адаптироваться в естественной среде обитания. Каждый малек весит около 12 граммов, общая биомасса молоди составила 193 килограмма.«Восстановление популяции волжской стерляди, искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов, – дело государственной важности. Участвуя в акции, ПАО «Кузнецов» вносит свой вклад в улучшение экологической ситуации в регионе», – отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов» Алексей Соболев.