Длительность теплого периода зимы назвали экстремальной
21 января 2020 10:37
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Зимой 2019−2020 годов был отмечен самый продолжительный период положительных температурных аномалий, которые наблюдаются с декабря прошлого года, за всю историю наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Синоптики регулярно фиксировали значительное превышение температурной климатической нормы.
«Нынешний период экстремально теплый по продолжительности. До сих пор наиболее теплый период приходился не на эту зиму, а на зиму 2006−2007 года, когда и декабрь, и первая половина января была очень теплая, теплее, чем сейчас. Однако в этом году по продолжительности это совершенно экстремальная ситуация», — сообщил Вильфанд.
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