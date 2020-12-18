В новых самарских школах основные строительные работы завершаются: монтируется оборудование, устанавливается мебель

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В Самаре завершаются работы по возведению зданий сразу двух новых школ в Красноглинском и Октябрьском районах. Готовность зданий, рассчитанных на 1200 и 600 обучающихся, в настоящее время составляет порядка 95%.

Так, объект в микрорайоне «Новая Самара» построен благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда". Новая общеобразовательная школа на Пятой просеке появилась в рамках реализации национального проекта «Образование». Оба национальных проекта инициированы Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В настоящее время организованы работы, направленные на внутреннее оснащение зданий: завозится и устанавливается необходимое оборудование, в том числе, уже смонтировано оборудование пищеблоков. Ранее в зданиях была завершена чистовая отделка помещений, выполнены пуско-наладочные работы инженерных систем – уже осуществляется подача теплоснабжения и электричества во все блоки зданий.

Одновременно завершается благоустройство территории вокруг школ – оно готово на 98%. Выполнены работы по асфальтированию, устройству плиточного покрытия, уличных спортивных площадок, установке ограждений и др.

Напомним, что на территории учебных заведений предусмотрено большое разнообразие спортивных объектов: имеются футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка, также оборудована детская площадка. Они оснащены современным антитравматическим покрытием. Кроме того, внутри обоих зданий есть по два спортивных зала (большой и малый), а также современные актовые залы.

В здания новых школ также завезены, помимо мебели для классов, спортивное и музыкальное оборудование, необходимое оснащение для проведения уроков по предмету «Технология» (трудовое обучение), передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистраци