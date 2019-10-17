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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В восстановление самарской Фабрики-кухни вложат почти 1,4 млрд рублей

17 октября 2019 14:32
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После завершения восстановительных работ, здесь откроется самарский филиал Третьяковской галереи.
В Самаре вскоре приступят к реставрации Фабрики-кухни завода имени Масленникова, сообщает RosTender.info. Как ожидается, после завершения восстановительных работ, здесь откроется самарский филиал Третьяковской галереи.

В здание проведут отопление, водопровод,канализацию,электрические и другие инженерные сети. Кроме того, будет проведен внешний и внутренний ремонт, восстановлены планировки и утраченные исторические детали, заменена архитектурная подсветка фасада. Как ожидается, комплекс работ будет завершен в октябре 2021 года. Проект реставрации разработан ФГУП «ЦНРПМ».

Федеральное учреждение «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» объявила тендер на проведение восстановительных работ. Максимальная величина контракта, который заключат с победителем, составляет 1 млрд 384 млн рублей. Средства поступят из федерального бюджета. Заявки от участников тендера принимаются до 11 ноября, а 18 ноября подведут его итоги.

В настоящее время Фабрика-кухня не используется и находится в удручающем техническом состоянии. «Визуальное обследование свидетельствует о неудовлетворительном состоянии несущих и ограждающих конструкций», - говорится в документации.

Историческое здание является объектом культурного наследия федерального значения. Фабрика-кухня была построена в 1930-1932 годы в стиле конструктивизма по проекту московского архитектора-инженера Екатерины Максимовой. Планировочная конфигурация представляет собой скрещение серпа и молота.

Впоследствии памятник советского авангарда подвергся двум реконструкциям. Так, в 1944 году уличным фасадам здания была придана псевдоклассическая редакция, отражавшая изменившиеся стилистические предпочтения. Все проемы были сужены, лестничные блоки, главный вход с нависающим вторым этажом заложены кирпичом, отмечается в материалах тендера.

В 1998-99 гг. была проведена повторная реконструкция здания. В здании расположились развлекательные клубы и торговый центр. Классический декор фасадов был сбит, уличные фасады обшиты пластиковой рейкой вместе с оригинальной надписью на торце «молота» со стороны ул. Ново-Садовой. Была значительно изменена планировка, утрачены отдельные элементы лестничных ограждений, зашиты потолки с уникальными ригельными конструкциями.




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Комментарии



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