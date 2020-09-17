В Сызрани ликвидирована стихийная свалка 

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С места несанкционированной свалки при помощи спецтехники было вывезено более 1000 кубометров мусора.

В августе этого года министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Василий Мишин посетил с рабочим визитом г. Сызрань. В ходе поездки он осмотрел ряд объектов, реализуемых в рамках федеральных проектов «Оздоровление Волги», «Формирование комфортной городской среды», и провел личный прием граждан в администрации городского округа Сызрань.

К министру обратилась жительница по вопросу ликвидации несанкционированной свалки в районе гаражно-строительного кооператива №1 за Губернским колледжем г. Сызрани. По словам заявителя, мусор начал скапливаться на этом месте несколько лет назад, и с каждым годом объем увеличивался, создавая неудобства жителям.

Василий Мишин дал поручение в кратчайшие сроки устранить скопление отходов. В результате администрацией городского округа Сызрань был установлен собственник земельного участка, и территория была полностью очищена от мусора. С места несанкционированной свалки при помощи спецтехники было вывезено более 1000 кубометров мусора. Теперь территория полностью очищена от бытового мусора.

Напомним, что на территории Самарской области в течение 2019 и 2020 года было ликвидировано 735 несанкционированных свалок, и работа в этом направлении продолжается.