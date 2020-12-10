В Самаре преображаются фасады и витрины предприятий и организаций

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В Самаре полным ходом идут работы по монтажу новогодней иллюминации. Места притяжения самарцев оформляются для создания праздничной атмосферы. По поручению Первого заместителя Главы города Владимира Василенко работы по монтажу праздничного убранства будут завершены к 15 декабря.

Напомним, что основной принцип работы новогодних площадок в этом году – создание условий для активного отдыха на свежем воздухе, комфортных прогулок. Проведение крупных массовых мероприятий в Самаре не планируется в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Помимо украшения общественных пространств, свои площадки традиционно подсветят муниципальные организации и бюджетные учреждения. Не остаются в стороне и промышленные предприятия, объекты потребительского рынка и другие коммерческие структуры.

Проявляя активность в создании праздничного настроения у граждан, организации и предприятия одновременно могут принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление. Конкурс организован муниципальными властями и проводится более 5 лет.

Так, в Самарском районе свои витрины и площадки уже украшают рестораны, кафе, магазины. В ход идут елочные ветви, световое оформление, новогодние праздничные атрибуты.

«Радует, что предприниматели откликаются. У нас более 350 торговых точек согласились принять участие в конкурсе. Украшено уже 110 объектов. Ожидаем, что к концу недели все предприниматели завершат работу по праздничному оформлению фасадов и витрин. Отмечу, что в конкурсе могут принимать участие и внутридворовые территории», - комментирует Роман Радюков.

Команда самарского дизайнера Марии Горячевой творчески подходит не только к созданию одежды и предметов интерьера, но и к оформлению витрин, фасадов и новогоднего убранства своих магазинов.

«Для нас победа в конкурсе не ключевая задача. Нельзя соизмерить победу в конкурсе с эмоциями, которые мы дарим людям. В это непростое время все мы нуждаемся в чуде. Поэтому очень важно дарить прохожим и посетителям хорошее настроение», - делится Мария Горячева.

При определении победителей конкурсная комиссия обращает внимание на оформление витрин, фасадов, входной группы и прилегающей территории. Основными критериями станут наличие светового тематического оформления, оригинальность оформления и композиционного решения, передает пресс-служба горадминистрации.