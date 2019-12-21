В Самаре открылся новый детский сад на 240 мест в Кировском районе
21 декабря 2019 17:39
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В новом здании по адресу пр.Карла Маркса, 448 А предусмотрено 10 групп, в том числе 4 ясельные. Полностью оснащены спортивный и музыкальный залы, медицинский и пищевой блоки.
Также, в детском образовательном учреждении предусмотрена сенсорная комната, оборудование для которой стало подарком к от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По словам родителей, о таком оснащении и оборудовании раньше можно было только мечтать.
Ребята с подготовились к празднику и выступили перед гостями с новогодней концертной программой. После исполнения песен и танцев, они впервые в новом саду зажгли огни новогодней елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. А потом получили сладкие подарки от Губернатора Дмитрия Азарова.
Открытие нового детского сада в Кировском районе стало возможным благодаря национальному проекту «Демография», в рамках которого осуществлялось финансирование ремонта здания, построенного по типовому проекту. Многие годы там находились социальные и образовательные учреждения. В 2019 году Администрацией городского округа Самара здание было передано в безвозмездное пользование дошкольному образовательному учреждению.
Ремонтные работы были полностью выполнены за 4 месяца, прилегающая территория также благоустроена и оборудована малыми архитектурными формами и спортивной площадкой.
«Такие важные и долгожданные события становятся возможными благодаря национальным проектам, инициатором которых является наш Президент Владимир Владимирович Путин. В данном случае, благодаря национальному проекту «Демография», поддержке областного правительства и лично губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. Очень хочется, чтобы все наши детки были счастливы и у них было интересное и радостное детство», - отметила Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.
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Комментарии
Благоустройство региона
21 декабря 2019 17:39
В новом здании предусмотрено 10 групп, в том числе 4 ясельные. Полностью оснащены спортивный и музыкальный залы, медицинский и пищевой блоки. Благоустройство региона
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