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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре открылся новый детский сад на 240 мест в Кировском районе

21 декабря 2019 17:39
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В новом здании предусмотрено 10 групп, в том числе 4 ясельные. Полностью оснащены спортивный и музыкальный залы, медицинский и пищевой блоки.
Праздник для малышей и родителей состоялся сегодня в Самаре. Открылся новый детский сад на 240 мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. С этим долгожданным событием и наступающим Новым годом малышей поздравили глава города Елена Лапушкина, министр образования Самарской области Виктор Акопьян, председатель Самарской городской Думы Алексей Дегтев.

В новом здании по адресу пр.Карла Маркса, 448 А предусмотрено 10 групп, в том числе 4 ясельные. Полностью оснащены спортивный и музыкальный залы, медицинский и пищевой блоки.

Также, в детском образовательном учреждении предусмотрена сенсорная комната, оборудование для которой стало подарком к от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По словам родителей, о таком оснащении и оборудовании раньше можно было только мечтать.

Ребята с подготовились к празднику и выступили перед гостями с новогодней концертной программой. После исполнения песен и танцев, они впервые в новом саду зажгли огни новогодней елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. А потом получили сладкие подарки от Губернатора Дмитрия Азарова.

Открытие нового детского сада в Кировском районе стало возможным благодаря национальному проекту «Демография», в рамках которого осуществлялось финансирование ремонта здания, построенного по типовому проекту. Многие годы там находились социальные и образовательные учреждения. В 2019 году Администрацией городского округа Самара здание было передано в безвозмездное пользование дошкольному образовательному учреждению.

Ремонтные работы были полностью выполнены за 4 месяца, прилегающая территория также благоустроена и оборудована малыми архитектурными формами и спортивной площадкой.

«Такие важные и долгожданные события становятся возможными благодаря национальным проектам, инициатором которых является наш Президент Владимир Владимирович Путин. В данном случае, благодаря национальному проекту «Демография», поддержке областного правительства и лично губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. Очень хочется, чтобы все наши детки были счастливы и у них было интересное и радостное детство», - отметила Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии


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