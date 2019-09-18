В Самаре на реке Сок планируют построить еще один мост
18 сентября 2019 15:43
158
Мост, идущий параллельно существующему, должен повысить пропускную способность дороги. По уже готовому проекту это должен быть двухполосный мост.
О сроках строительства моста пока информации нет. Его хотят возвести на деньги из федерального бюджета. Пока же ведется пересчет стоимости реализации проекта с учетом измененных цен.
Есть информация, что для строительства этого объекта изъят участок площадью в 133 кв. метров на правом берегу реки Сок в поселке Волжский.
Фото: samarskie-voditeli.ru
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Комментарии
Благоустройство региона
18 сентября 2019 15:43
О сроках строительства моста пока информации нет. Его хотят возвести на деньги из федерального бюджета. Благоустройство региона
157
18 сентября 2019 12:24
Деньги на это сейчас не предусмотрены, и в планах их тоже нет. Благоустройство региона
186
16 сентября 2019 15:18
Об этом стало известно из заявления пресс-службы Самарского филиала Главгосэкспертизы России. Благоустройство региона
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