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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Октябрьском районе Самары появится новая школа

1 июня 2019 13:33
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По ходатайству Александра Хинштейна Минобороны РФ согласовало передачу 3 гектаров земли в районе улицы Панова и проспекта Масленникова в собственность города.
По ходатайству депутата по 158 округу Александра Хинштейна Министерство обороны России согласовало передачу 3 гектаров земли в районе улицы Панова и проспекта Масленникова в собственность города.

Теперь на территории бывшего военного городка построят долгожданную школу, которая частично решит проблему нехватки мест для учебы в Октябрьском районе.

— Хорошая новость для жителей Октябрьского района Самары: Минобороны согласовало передачу части военного городка на Панова под строительство школы, — сообщил в Твиттере депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

Парламентарий уточнил, что решением вопроса он занимался ни один месяц, и теперь «мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть».

Общая площадь бывшего военгородка — 10,4 гектара. Именно от этого «земельного пирога» городские власти должны будут выбрать 3 гектара, передает hinshtein.ru.


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Комментарии



Благоустройство региона
1 июня 2019  13:33
По ходатайству Александра Хинштейна Минобороны РФ согласовало передачу 3 гектаров земли в районе улицы Панова и проспекта Масленникова в собственность города.
В Октябрьском районе Самары появится новая школа
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