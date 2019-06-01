В Октябрьском районе Самары появится новая школа
1 июня 2019 13:33
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Теперь на территории бывшего военного городка построят долгожданную школу, которая частично решит проблему нехватки мест для учебы в Октябрьском районе.
— Хорошая новость для жителей Октябрьского района Самары: Минобороны согласовало передачу части военного городка на Панова под строительство школы, — сообщил в Твиттере депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
Парламентарий уточнил, что решением вопроса он занимался ни один месяц, и теперь «мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть».
Общая площадь бывшего военгородка — 10,4 гектара. Именно от этого «земельного пирога» городские власти должны будут выбрать 3 гектара, передает hinshtein.ru.
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