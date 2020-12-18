Улицы Самары в новогодние праздники украсят инсталляции «Смешариков»

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ГК «Мегаполис» из Санкт-Петербурга украсит Самару к новому году световыми инсталляциями.

В общей сложности компания изготовит 517 световых объектов для городского пространства. Это два шара, 33 диадем, 175 кристаллов, 137 волн, 40 конусов. Украсят улицы Самары и мультипликационные персонажи. Это масштабные инсталляции героев мультфильма «Смешарики» — Кроша и Нюши.



Тендер на изготовление световых фигур был объявлен в октябре этого года. За право украшать самарские улицы боролись три компании. В ноябре договор на изготовление конструкций был заключен с питерской ГК «Мегаполис». Как следует из официальной информации с сайта госзакупок, общая стоимость работ составит 21 млн рублей, пишет СО ОНЛАЙН.



Источник фото: пресс-служба ГК «Рики»