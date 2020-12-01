Стало известно, когда в Самаре начнут заливать катки

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В городе обустроят несколько больших ледовых площадок.



- Работа по заливке катков в Самаре начнется со вторника, 1 декабря, - сообщили в "Твиттере" представители городского департамента физической культуры и спорта.



Для любителей коньков в областной столице будут работать несколько ледовых площадок, в том числе в парках и скверах. Две из них традиционно разместят на площади имени В. В. Куйбышева. Хоккейную коробку обустроят ближе к улице Красноармейской, а каток для массового катания - на другой стороне площади. Также зальют площадку в сквере Фадеева на проспекте Ленина. Он пользуется большой популярностью у местных жителей, сообщает Сова.инфо.



Напомним, первый каток в Самаре открыли 25 ноября. Его разместили возле торгового центра на 24 км Московского шоссе.

Фото pixabay.com