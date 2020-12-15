С сегодняшнего дня световые конструкции Самары заработают в полном объеме

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Сегодня, 15 декабря, как и планировалось ранее, по всему городу будут полностью включены гирлянды, консоли, подвесы, светодинамические композиции. Закончены подготовительные работы на площади Куйбышева. Более месяца к праздникам готовили общественные пространства - площади, парки, скверы, набережную, улицы города.

«У нас полная готовность иллюминации, муниципальные предприятия «Самарагорсвет», «Парки Самары», «Спецремстройзеленхоз», «Самарская набережная» украсили свои объекты. С сегодняшнего дня вся иллюминация будет работать в полном объеме», - рассказал Первый заместитель Главы г.о. Самара Владимир Василенко.

В этом году все муниципальные учреждения и предприятия украсили также свои фасады и входные группы. Провели большую работу по приданию городу праздничного облика и Администрации внутригородских районов.

Самара заиграет огнями с наступлением вечера - ближе к 16:30. В дальнейшем время включения будет незначительно регулироваться в зависимости от длительности светового дня. Гаснуть праздничные огни будут около 08:00. На отдельных объектах, там, где светящиеся композиции находятся в непосредственной близости к домам, работа элементов иллюминации будет приостанавливаться на ночное время - с 01:00 до 06:00, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

Сегодня на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации Самары, которое прошло под руководством Первого заместителя Главы города Владимира Василенко, в рамках комплексной работы по подготовке города к праздникам также обсудили состояние катков. Их более 120. Первый вице мэр поручил не допускать сбоя в работе городских объектов, ежедневно обновлять лед.

Стоит отметить, что Администрацией города создаются площадки для комфортного семейного отдыха, который может стать альтернативой массовым мероприятиям - их проведение в этом году не планируется в связи с продолжающимся режимом ограничений (для снижения риска заболеваний коронавирусной инфекцией).

В преддверии праздничных каникул на совещании обсудили и вопрос взаимодействия ответственных служб, обеспечивающих функционирование инфраструктуры города. Владимир Василенко обратил особое внимание на необходимость обеспечения бесперебойной работы коммунального хозяйства, служб благоустройства в период праздников. В каждом из отраслевых департаментов и внутригородских районов уже закреплены дежурные из числа руководящего состава, составлены графики дежурств по всем подведомственным предприятиям, будут работать аварийные и диспетчерские службы, передает пресс-служба горадминистрации.