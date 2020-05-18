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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Первая в России умная дорога появится в Самаре

18 мая 2020 16:48
195
Проект умной дороги разработан специально для беспилотных автомобилей, а первый участок высокотехнологичной трассы презентуют уже в конце мая.
Проект умной дороги разработан специально для беспилотных автомобилей, а первый участок высокотехнологичной трассы презентуют уже в конце мая, передает Лайф. Затем "поумнеет" самое популярное загородное направление, трасса Самара — Сызрань, сообщает НТВ. Для того чтобы система работала, рядом с дорожным полотном уже проложили десятки километров оптоволокна, которое обеспечит обмен данными между беспилотными автомобилями и дорожной инфраструктурой.

Отмечается, что уже на этапе тестирования система показала пользу и для обычных автомобилей. Водитель своевременно получает уведомления о переключении светофора или пробке, поэтому может не только быстро перестроить маршрут, но и в состоянии спрогнозировать весь процесс проезда через умную дорогу.

Водители обычных автомобилей смогут заблаговременно получать информацию о ремонтных работах или открытых люках, а также других возможных дефектах дороги. Тестовое использование системы начнётся в ближайшие месяцы, а на повсеместное введение умных дорог по всей стране может потребоваться несколько лет. 



Фото:   соцсети
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Комментарии


Благоустройство региона
18 мая 2020  16:48
Проект умной дороги разработан специально для беспилотных автомобилей, а первый участок высокотехнологичной трассы презентуют уже в конце мая.
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