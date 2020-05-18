Первая в России умная дорога появится в Самаре
18 мая 2020 16:48
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Отмечается, что уже на этапе тестирования система показала пользу и для обычных автомобилей. Водитель своевременно получает уведомления о переключении светофора или пробке, поэтому может не только быстро перестроить маршрут, но и в состоянии спрогнозировать весь процесс проезда через умную дорогу.
Водители обычных автомобилей смогут заблаговременно получать информацию о ремонтных работах или открытых люках, а также других возможных дефектах дороги. Тестовое использование системы начнётся в ближайшие месяцы, а на повсеместное введение умных дорог по всей стране может потребоваться несколько лет.
Фото: соцсети
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