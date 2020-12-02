На площади Куйбышева и набережной в Самаре приступили к заливке катков 

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В Самаре установилась стабильно холодная и сухая погода – самое время для подготовки ледовых площадок. Накануне специалисты муниципальных предприятий приступили к заливке катков на площади Куйбышева и набережной.

На площади Куйбышева работы ведут специалисты муниципального предприятия Самары «Спецремстройзеленхоз». Для начала на территорию будущих ледовых полей выложили специальное тканевое полотно, которое помогает уплотнить основу и не дает льду потрескаться. Следующий шаг - заливка водой в несколько этапов. Толщина ледяного слоя в итоге должна быть не менее 10 сантиметров.

По традиции на площади Куйбышева расположатся два катка: ближе к ул. Красноармейская - хоккейный со специальной разметкой, и на противоположной стороне каток для массового катания. Здесь же планируется установить медиаэкран, на котором будут транслироваться мультфильмы и фильмы с новогодней тематикой.

Заливают ледовые аллеи и на набережной: от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска. Здесь сотрудники муниципального предприятия «Самарская набережная» уже подготовили снежную подушку и залили ее водой. Когда толщина ледового слоя достигнет нужных параметров, на каток выпустят машину – «ледорезку». Профессиональная техника с помощью фрезы выровняет площадку, создав так называемый «идеальный лед».

В дальнейшем всю зиму катки будут поддерживать в надлежащем состоянии в соответствии с погодными условиями. Всего в этом году зальют более 115 ледовых площадок, в том числе в четырех парках. Работы там уже стартовали - https://samadm.ru/media/news/28133/ .

Стоит отметить, что в этом году основной принцип работы новогодних площадок – создание условий для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе, сообщает горадминистрация.